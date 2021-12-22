Son dakika! Bilecik'te define avcılarını jandarma suçüstü yaptı - Son Dakika

Bilecik'te izinsiz define arayan 4 kişi jandarmanın yaptığı operasyonda suçüstü yakalandı.

Bilecik İI Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozüyük ilçesinde tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Yapılan operasyonda Y.H., H.M., S.A. ve İ.G., isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Şahıslar ile birlikte kazı esnasında kullanılan 2 adet dedektör, 18 adet muhtelif inşaat malzemesi ve 7 adet aydınlatma feneri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 2 şahıs ise gözaltına alındı. - BİLECİK