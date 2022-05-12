PATLAMA ANI KAMERADA

Bilecik'in Bozüyük ilçesindekibir demir çelik fabrikasında 2 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı kazan patlaması güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sonrası alevlerin arasında kalan bir işçinin kaçmaya çalıştığı görüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren işçilerden evli ve 3 çocuk babası Ali Gündoğar'ın cenazesi hastane morgundaki işlemlerinin ardından memleketi Eskişehir'e getirildi. Gündoğar için İlahiyat Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gündoğar'ın yakınlarını ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Türk Metal-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri katıldı. Ali Gündoğar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Muttalip Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.