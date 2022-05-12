Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika
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Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)

12.05.2022 18:01
Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Son dakika haberleri: PATLAMA ANI KAMERADABilecik'in Bozüyük ilçesindekibir demir çelik fabrikasında 2 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı kazan patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Bilecik'in Bozüyük ilçesindekibir demir çelik fabrikasında 2 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı kazan patlaması güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sonrası alevlerin arasında kalan bir işçinin kaçmaya çalıştığı görüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren işçilerden evli ve 3 çocuk babası Ali Gündoğar'ın cenazesi hastane morgundaki işlemlerinin ardından memleketi Eskişehir'e getirildi. Gündoğar için İlahiyat Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gündoğar'ın yakınlarını ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Türk Metal-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri katıldı. Ali Gündoğar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Muttalip Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)
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Eskişehir, Bilecik, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika
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