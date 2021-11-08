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Son dakika: Bilecik'te kavgada silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika: Bilecik'te kavgada silahla vurulan kişi yaralandı

08.11.2021 09:08
Son dakika: Bilecik'te kavgada silahla vurulan kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Bilecik'te arkadaş grubu arasında çıkan kavgada bir kişi silahla ağır yaralandı.

Bilecik'te arkadaş grubu arasında çıkan kavgada bir kişi silahla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağıköy yakınında alkol alan üç arkadaştan O.B. ile C.Ş.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine O.B'nin, yanındaki tabancayla C.Ş.A'ya (32) ateş ettiği ileri sürüldü.

Yaralanan C.Ş.A, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden uzaklaşmasının ardından Aşağıköy'deki evinin önünde polise teslim olan ve gözaltına alınan şüpheli O.B'nin işlemleri sürüyor.

Son dakika: Bilecik'te kavgada silahla vurulan kişi yaralandı
Son dakika: Bilecik'te kavgada silahla vurulan kişi yaralandı
Son dakika: Bilecik'te kavgada silahla vurulan kişi yaralandı

Bilecik, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bilecik'te kavgada silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika


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