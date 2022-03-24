Son dakika... Bilecik'te lastik fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika... Bilecik'te lastik fabrikasında yangın çıktı

24.03.2022 12:26
Son dakika... Bilecik'te lastik fabrikasında yangın çıktı

Son dakika haberler: Bilecik'te faaliyet gösteren bir lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bilecik'te faaliyet gösteren bir lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Dün gece 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren lastik ve kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Bilecik Belediyesine ve organize sanayi bölgesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Fabrikada çıkan yangında yaralanan ya da zarar gören kimse olmazken maddi hasar meydana geldi. Fabrikası yetkilileri yangına hızla müdahale ederek felaketin büyümesini önleyen itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti. - BİLECİK

Son dakika... Bilecik'te lastik fabrikasında yangın çıktı

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3 kişinin yaşadığı ev cayır cayır yandı, vatandaşlar paylaşım derdine düştü! 3 kişinin yaşadığı ev cayır cayır yandı, vatandaşlar paylaşım derdine düştü! Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bilecik, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bilecik'te lastik fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bilecik'te lastik fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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