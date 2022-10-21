Son Dakika | Bilecik'te rüşvetten tutuklanan Erdağı, adli kontrolle serbest

BİLECİK Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı iken rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklanan Selçuk Erdağı ile görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin'in yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Erdağı, ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespiti üzerine, geçen 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yaklaşık 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanan Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı da rüşvet iddiaları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin ile danışmanlığını da yaptığı öne sürülen Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın Bilecik'te yapılacak AVM inşaatının satış bedelinin belirlenmesi hususunda rüşvet aldıkları iddiasıyla haklarında 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.