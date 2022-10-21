Son Dakika | Bilecik'te rüşvetten tutuklanan Erdağı, adli kontrolle serbest - Son Dakika
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Son Dakika | Bilecik'te rüşvetten tutuklanan Erdağı, adli kontrolle serbest

21.10.2022 17:29
Son Dakika | Bilecik'te rüşvetten tutuklanan Erdağı, adli kontrolle serbest

Son dakika haberleri: BİLECİK Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı iken rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklanan Selçuk Erdağı ile görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin'in yargılanmasına devam edildi.

BİLECİK Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı iken rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklanan Selçuk Erdağı ile görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin'in yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Erdağı, ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespiti üzerine, geçen 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yaklaşık 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanan Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı da rüşvet iddiaları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin ile danışmanlığını da yaptığı öne sürülen Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın Bilecik'te yapılacak AVM inşaatının satış bedelinin belirlenmesi hususunda rüşvet aldıkları iddiasıyla haklarında 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

DURUŞMA, 23 ARALIK'A ERTELENDİBugün yapılan, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, ocak ayından bu yana tutuklu olan sanık Selçuk Erdağı ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin ile avukatları katıldı. Duruşmada eski Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu, Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaya ve sanık Selçuk Erdağı'nın sekreteri Özge Menekşe tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, tanıkların ardından, tutuklu yargılanan Selçuk Erdağı hakkında, adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Duruşma, 23 Aralık'a ertelendi.'TAHLİYE KARARI, BERAAT DEMEK DEĞİLDİR'Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan rüşvet istenen firmanın avukatı Onur Şeker, Erdağı'nın adli kontrol kararıyla tahliye edildiğini belirterek, "Dosya kapsamında deliller toplandığı için, bildiğiniz gibi burada toplanan deliller Selçuk Erdağı ve Semih Şahin aleyhineydi. Türk yargısında şöyle bir şey vardır, eğer bir süre haddine ulaşıldıysa tahliye edilmesi gayet normal. Türkiye'de şu algıyı maalesef kıramıyoruz. Her tahliye, beraat demek değildir. Burada olan tahliye edilmesiydi sadece. Ancak bu ne Semih Şahin'in, ne de Selçuk Erdağı'nın göreve iadesi anlamında bir karardır. Yargı süreci devam ediyor. Göreve iade konusunda karar verecek olan İçişleri Bakanlığı'dır. Bu hususta bir bilgimiz şu an yok" dedi.

Kaynak: DHA
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