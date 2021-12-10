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Son dakika... Bilecik'te silonun devrilmesi sonucu kepçe operatörü hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... Bilecik'te silonun devrilmesi sonucu kepçe operatörü hayatını kaybetti

10.12.2021 11:15
Son dakika... Bilecik'te silonun devrilmesi sonucu kepçe operatörü hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik'te bir fabrikada taşeron firma adına çalışan kepçe operatörü, silonun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Bilecik'te bir fabrikada taşeron firma adına çalışan kepçe operatörü, silonun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren Söğüt Seramik fabrikasında kendisine ait kepçesiyle çalışan operatör Fatih Subaş (28), içinde maden yüklü silonun devrilmesi sonucu altında kaldı. Olayı gören fabrika çalışanları hemen olaya yerine koşarken, şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde geniş çaplı önlem alınırken, savcının incelemesinin ardından merhumun cansız bedelinin Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan şahsın yeni evlendiği eşinin olayı öğrenince sinir krizi geçirdiği öğrenildi. - BİLECİK

Son dakika... Bilecik'te silonun devrilmesi sonucu kepçe operatörü hayatını kaybetti

Taşeron, Bilecik, Fatih, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bilecik'te silonun devrilmesi sonucu kepçe operatörü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bilecik'te silonun devrilmesi sonucu kepçe operatörü hayatını kaybetti - Son Dakika
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