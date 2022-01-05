Son dakika! Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 bin 705 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Bilecik'te tarihi eser olduğu değerlendirilen objelerin ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında bir araçta tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.
Ekiplerin içinde 6 şüphelinin bulunduğu araçta yaptığı aramada, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 705 sikke, 5 adet obje, bir adet büyüteç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA
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