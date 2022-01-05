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Son dakika! Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 bin 705 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika! Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 bin 705 sikke ele geçirildi

05.01.2022 15:48
Son dakika! Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 bin 705 sikke ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre Bilecik'te tarihi eser olduğu değerlendirilen objelerin ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Bilecik'te tarihi eser olduğu değerlendirilen objelerin ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında bir araçta tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.

Ekiplerin içinde 6 şüphelinin bulunduğu araçta yaptığı aramada, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 705 sikke, 5 adet obje, bir adet büyüteç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

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İl Jandarma Komutanlığı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 bin 705 sikke ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 bin 705 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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