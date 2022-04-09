Son dakika... Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te seyir halindeki ticari aracın önünde seyreden tırın römorkuna çapması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinden Bilecik'in Bozüyük ilçesine seyir halindeki Ö.A. idaresindeki 16 AIF 94 plakalı ticari araç Delielmacık köyü mevkiine geldiğinde A.Y. yönetimindeki 16 ZY 436 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada ticari araç sürücü Ö.A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK