Son dakika... Bilecik'te trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Bilecik'te trafik kazası: 3 kişi yaralandı

17.03.2022 13:38
Son dakika... Bilecik'te trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bozüyük-Bilecik D-650 karayolunda seyir halinde bulunan 07 HBC 16 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü G.E., Küplü köyü kavşağına geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kavşaktaki refüje çarparak durdu. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan B.O. ve M.Y. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Son dakika... Bilecik'te trafik kazası: 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
UNKAPANI KÖPRÜSÜ İÇİN UZMANLARDAN UYARI: RAPOR BEKLENMELİ UNKAPANI KÖPRÜSÜ İÇİN UZMANLARDAN UYARI: RAPOR BEKLENMELİ Bu müze ziyaretçilerini 'iletişim'in geçmişine götürüyor Bu müze ziyaretçilerini 'iletişim'in geçmişine götürüyor

Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bilecik'te trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Binanın önüne Rusça 'çocuk' yazmışlardı! 1000'den fazla kadın ve çocuk bomba sığınağına inerek hayatta kaldılar
13:50 İstanbul'un ünlü kolejinde cinsel taciz skandalı: Kadın öğretmen erkek öğrencilerini tacizden tutuklandı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşında 15 maddelik barış planına Kremlin'den itiraz: Hepsi doğru değil!
13:22 İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı!
13:11 İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak
12:51 Sürekli boşanma haberleri çıkıyor ama Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sarmaş dolaş!
12:49 Siyasete dönme sinyalleri verince gözler özel hayatına çevrildi: Tansu Çiller ve gelini mahkemelik!
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 14:02:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Bilecik'te trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement