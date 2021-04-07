Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.Ç'nin uyuşturucu ticaretini yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evindeki aramalarda, 2 kavanoz içinde 40 gram esrar ve plastik poşette 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

O.Ç, "uyuşturucu satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ile uyuşturucu imal ve ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.