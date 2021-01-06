Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı

06.01.2021 23:13

Bilecik'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Osmaneli ilçesinde, iki gün önce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonda polisleri görünce evin camından kaçmaya çalıştığı esnada beton zemine düşerek yaralanan Bilecik Barosunda görevli avukat K.E, başı sargılı bir şekilde tekerlekli sandalye ile adliyeye getirildi. K.E'ye polis ekipleri yardımcı oldu.

Şüphelilerden avukat K.E. ile T.D, H.Ö, E.U, Ö.B. ve Y.H. tutuklanırken F.H. ile N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

4 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon başlatmış, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır 32,66 gram metamfetamin, 9,64 gram esrar, 4,80 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu hap ve sentetik eczanın yanı sıra bir tabanca, 49 adet tabanca fişeği, uyuşturucu tüketiminde kullanılan 17 düzenek ele geçirilmişti.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Son Dakika


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