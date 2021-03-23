Bilecik'te, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla "Yanan ormanlar küllerinden doğuyor" etkinliğinde 2 bin karaçam ve sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

Vali Bilal Şentürk, Bilecik- Yenişehir kara yolunun 9. kilometresinde geçen yıl trafik kazası sonrası zarar gören ormanlık alanın ağaçlandırılması amacıyla düzenlenen "Yanan ormanlar küllerinden doğuyor" etkinliğinde yaptığı konuşmada, geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Geleceğe bırakılacak en güzel miraslardan birinin ormanlar olduğunu belirten Şentürk, "Ağaçları da yeşili de seviyoruz. Ormanla kaplı ilimizin daha yeşil ve daha da güzel olmasını istiyoruz. Özellik arz eden noktaları da ağaçlandırıp güzelleştireceğiz. Ormanlar, ağaçlar oksijen kaynağımız. Dolayısıyla gelecek nesillerimizi ağaçla, ağaç kültürüyle yetiştireceğiz. Ormanlarımızı koruyalım, yaşatalım." dedi.

Fidan dikimine İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ve personeli katıldı.