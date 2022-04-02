Son dakika: Bilecik'teki orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

Bilecik'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğleden sonra başlayan yangının saat 00.15 itibarıyla kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

43 iş makinesi ve 174 personelle yangınla cansiperane mücadele edildiğini vurgulayan Kızılkaya, "Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmış oldu. 300 dönümlük bir alandan bahsediliyor ama gün ağardığında daha da net bir şekilde ortaya çıkaracağız. Tekrar geçmiş olsun, bütün ekip arkadaşlarımıza, gayret eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kızılkaya, devam eden çalışma doğrultusunda sabaha kadar yangını tamamen söndürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.