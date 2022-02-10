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Son dakika... Bilecik'teki yangında üzücü detay... 83 yaşındaki yatalak kadın çöken çatının altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... Bilecik'teki yangında üzücü detay... 83 yaşındaki yatalak kadın çöken çatının altında kalarak hayatını kaybetti

10.02.2022 20:08

Son dakika gelişmesine göre Bilecik'teki yangında üzücü detay... 83 yaşındaki yatalak kadın çöken çatının altında kalarak hayatını kaybetti Eşi ile birlikte annesini kurtarmaya çalıştı, ama başaramadı Bilecik'te dün meydana gelen ev yangınında çöken çatının altında kalarak hayatını kaybeden 83 yaşındaki yaşlı kadının...

Bilecik'teki yangında üzücü detay... 83 yaşındaki yatalak kadın çöken çatının altında kalarak hayatını kaybetti

Eşi ile birlikte annesini kurtarmaya çalıştı, ama başaramadı

BİLECİK - Bilecik'te dün meydana gelen ev yangınında çöken çatının altında kalarak hayatını kaybeden 83 yaşındaki yaşlı kadının yatalak olduğu için evden çıkamadığı ortaya çıktı.

Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyünde Necmettin Uyar'a ait 3 katlı ahşap binada elektik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki İsa Uyar ve Ömer Uyar'a ait evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Gölpazarı İtfaiyesi, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme esnasında ekiplerce evde dumandan etkilenmiş halde bulunan Necmettin Uyar (63), eşi Emine Uyar ile birlikte evde yatalak olarak yatan annesini dışarı çıkmak istedi, ama bunu başaramadı. Dumandan etkilenen ve çatıdan düşen kalasların altında kalmamak için kendilerine dışarı atan çifte olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yangın şiddetini artırması üzerine 3 katlı ahşap evin çatısı çöktü. Yangın büyük uğraşlar sonucu söndürülürken, 83 yaşındaki Fatma Uyar'ın cansız bedenine 8 saat sonra ulaşıldı. Necmettin Uyar ve eşi Emine Uyar, Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ilçeye giderek, Necmettin Uyar ve eşi Emine Uyar çiftini ziyaret etti. Ardından köye giden Vali Kızılkaya yetkilerden bilgi aldı.

Son dakika... Bilecik'teki yangında üzücü detay... 83 yaşındaki yatalak kadın çöken çatının altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika... Bilecik'teki yangında üzücü detay... 83 yaşındaki yatalak kadın çöken çatının altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika... Bilecik'teki yangında üzücü detay... 83 yaşındaki yatalak kadın çöken çatının altında kalarak hayatını kaybetti

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Büyükbelen, Gölpazarı, Bilecik, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bilecik'teki yangında üzücü detay... 83 yaşındaki yatalak kadın çöken çatının altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bilecik'teki yangında üzücü detay... 83 yaşındaki yatalak kadın çöken çatının altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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