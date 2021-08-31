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Son dakika: Bilecikli çocukların İstanbul gezisi - Son Dakika

Son dakika: Bilecikli çocukların İstanbul gezisi

31.08.2021 12:00
Son dakika: Bilecikli çocukların İstanbul gezisi, System.String[]

Son dakika haberleri... Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 'Haydi Çocuklar İstanbul'a isimli proje kapsamında çocuklarla İstanbul'u gezdi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 'Haydi Çocuklar İstanbul'a isimli proje kapsamında çocuklarla İstanbul'u gezdi.

Bilecik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle, hayalindeki Bilecik'i şiir ve resimlerle anlatan çocuklar, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile birlikte İstanbul'u gezdi. Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, birim müdürleri ve çalışanların da yer aldığı gezi kapsamında Rahmi Koç Müzesi, Boğaz Turu ve İstanbul'u gezip keşfeden çocuklar, program dolayısıyla büyük mutluluk yaşadı. Çocuklar Bilecik Belediyesi çalışanları Cansu Yiğit ve Sabri Özlü'nün anlatımlarıyla İstanbul hakkında bilgi aldı.

"Çocukların yüzlerindeki gülümseme bizleri çok mutlu ediyor"

Çocuklarla birlikte gezi programına katılan Başkan Şahin, başta çocuklar olmak üzere toplumun her kesimini gülümsetmeye ve mutlu etmeye çalıştıklarını belirtti. Şahin, "Belediye Başkanlığımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında hazırlanan çalışma ile bugüne kadar İstanbul'u görmeyen çocuklarımızı İstanbul'a götürerek, gezdirme imkanı sunduk. Gerçekleştirdiğimiz gezi programı çocuklarımızı çok mutlu etti. İleriye doğru bu tür programlarımız devam edecek. 'Bilecik Hayali'ni anlatan bir resim, ya da şiirini belediyemize getiren çocuklarımızla birlikte hafta sonu güzel bir gezi programı yaptık. Bundan dolayı da çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Son dakika: Bilecikli çocukların İstanbul gezisi
Son dakika: Bilecikli çocukların İstanbul gezisi
Son dakika: Bilecikli çocukların İstanbul gezisi
Son dakika: Bilecikli çocukların İstanbul gezisi
Son dakika: Bilecikli çocukların İstanbul gezisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Semih Şahin, İstanbul, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika: Bilecikli çocukların İstanbul gezisi - Son Dakika


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