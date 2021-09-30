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Son Dakika | 'Bilgi Evinden' KCK'nın sözde 'yargılama' ve 'kararları' çıktı - Son Dakika

Son Dakika | 'Bilgi Evinden' KCK'nın sözde 'yargılama' ve 'kararları' çıktı

30.09.2021 19:54

Son dakika 3. sayfa haberi... 'Bilgi Evinden' KCK'nın sözde 'yargılama' ve 'kararları' çıktı Diyarbakır'da PKK/KCK terör örgütü bağlantılı 'bilgi evine' düzenlenen operasyonda ele geçirilen ajandadan, terör örgütünün çatı yapılanması KCK'nın yaptığı sözde 'yargılama' ve 'verdiği kararlara' ilişkin notlar ortaya çıktı.

'Bilgi Evinden' KCK'nın sözde 'yargılama' ve 'kararları' çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da PKK/KCK terör örgütü bağlantılı 'bilgi evine' düzenlenen operasyonda ele geçirilen ajandadan, terör örgütünün çatı yapılanması KCK'nın yaptığı sözde 'yargılama' ve 'verdiği kararlara' ilişkin notlar ortaya çıktı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı bilgi evinin tavan arasında ele geçirilen ajandada çatı yapılanması ve KCK'nın yaptığı sözde yargılama ve kararlara ilişkin ortaya çıkan notlarda, Cumhuriyet Başsavcılığınca isimleri bulunan 3 kişi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. diğer 4 kişi hakkında da yine aynı suçtan aynı ceza istemiyle hazırlanan iddianame ise 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İki iddianamede de terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu ve yapılanmasına ilişkin bilgilere yer verilerek, KCK yapılanması ile devletin egemenliği altındaki bir kısım topraklarda paralel devlet yapısı oluşturulmaya çalışıldığı, bazı belediyelerin yasa çerçevesinde kurdukları legal nitelikteki kent konseylerinin bir kısmının örgüt amaçları doğrultusunda illegal faaliyette bulundukları, bu kapsamda terör örgütünün halk meclisi adı altında farklı oluşum başlıkları ile sözde yargılama faaliyeti yürüttüğü bildirildi.

'Karar verildi', 'Gereği düşünüldü' gibi ifadelere yer verilmiş

Dosyaya konu halk meclisinin bilgi evi de sözde KCK sözleşmesi kapsamında kurulduğu ifade edilen iddianamelerde, bu evde terör örgütünün amaçları doğrultusunda sözde yargılama faaliyeti yürütüldüğü ifade edildi. İddianamede, örgüte yönelik 4 Haziranda gerçekleşen operasyonda şüphelilerin gözaltına alındığı ve ajandada yapılan incelemede yer alan kayıtların tamamının taraflar arasında uyuşmazlıklara ilişkin olduğu, başvuran kişilerin beyanları, hazırlanan uyuşmazlık konusu, taraf ve tanıklar gibi ifadeler ile notlarda tam bir yargılamaya konu olabilecek kayıtların bulunduğu kaydedildi. Bazı uyuşmazlıklara ilişkin 'karar verildi' ve 'gereği düşünüldü' gibi başlıklarla sözde hüküm kurulduğu aktarılan iddianamede, taraflara beyanlarının doğru olması ve verilen karara uymaları konusunda yemin de ettirilmiş.

Son Dakika | 'Bilgi Evinden' KCK'nın sözde 'yargılama' ve 'kararları' çıktı
Son Dakika | 'Bilgi Evinden' KCK'nın sözde 'yargılama' ve 'kararları' çıktı
Son Dakika | 'Bilgi Evinden' KCK'nın sözde 'yargılama' ve 'kararları' çıktı
Son Dakika | 'Bilgi Evinden' KCK'nın sözde 'yargılama' ve 'kararları' çıktı

Cumhuriyet, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | 'Bilgi Evinden' KCK'nın sözde 'yargılama' ve 'kararları' çıktı - Son Dakika


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