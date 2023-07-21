Son Dakika: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Twitter'a reklam verilmesini yasakladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı. Karara göre Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler, Twitter'a yeni reklam veremeyecek. BTK, Twtitter'a reklam yasağı kararını temsilci yükümlülüğünü yerine getirmediği için aldı.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA TEMSİLCİ YÜKÜMLÜĞÜ GETİRİLMİŞTİ

Sosyal Medya Kanunu uyarınca kullanıcılar ve yetkili merciler ile sosyal ağ sağlayıcılar arasında muhataplık ilişkisi sağlamak üzere Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ saylayıcılara en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleme zorunluluğu bulunuyor.

BANT GENİŞLİKLERİ DARALTILABİLİR

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50, başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurulabiliyor.

TEMSİLCİLİK AÇMAYI KABUL EDERSE CEZALAR KALDIRILACAK

Sosyal medya şirketleri bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak. Kanun kapsamında sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe yanıtlayacak.