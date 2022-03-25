Son Dakika | Bilgisayar kasasında uyuşturucu sevkiyatı davası - Son Dakika
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Son Dakika | Bilgisayar kasasında uyuşturucu sevkiyatı davası

25.03.2022 15:15
Son Dakika | Bilgisayar kasasında uyuşturucu sevkiyatı davası

Son dakika haber: Kastamonu'da kargoyla İstanbul'dan bilgisayar kasasında uyuşturucu sevkiyatı davasında yargılanan sanık, bilgisayar malzemesi siparişi verdiğini ve kasanın içinde uyuşturucu madde olduğunu bilmediğini iddia etti.

Kastamonu'da kargoyla İstanbul'dan bilgisayar kasasında uyuşturucu sevkiyatı davasında yargılanan sanık, bilgisayar malzemesi siparişi verdiğini ve kasanın içinde uyuşturucu madde olduğunu bilmediğini iddia etti.

İstanbul'dan bir kargo firması ile Kastamonu'ya gönderilen bilgisayar kasasının içinde emniyet güçleri tarafından bir miktar cannabinoid ele geçirildi. Kargo üzerindeki teslimat sahibi bilgilerinden tespit edilen Y.E.Y. gözaltına alındı. Başka bir suçtan tutuklanan Y.E.Y. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Y.E.Y., suçlamaları kabul etmedi. Bilgisayar kasasının içerisine uyuşturucu madde saklandığını bilmediğini iddia eden Y.E.Y., kendisinin sadece bilgisayar sarf malzemesi siparişi verdiğini ve bir süre önce uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Y.E.Y., uyuşturucu ticareti yapmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

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Uyuşturucu, Bilgisayar, Kastamonu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Bilgisayar kasasında uyuşturucu sevkiyatı davası - Son Dakika


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