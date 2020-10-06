Son dakika: Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, ilk yatırımcı mezunlarını verdi - Son Dakika

Son dakika: Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, ilk yatırımcı mezunlarını verdi

Gelen son dakika haberine göre Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) 2022 sonuna kadar bin yatırımcı, on bin girişimci yetiştirme hedefi ile çıktığı yolda ilk yatırımcı mezunlarını verdi.

Son dakika: Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, ilk yatırımcı mezunlarını verdi, System.String[]

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) 2022 sonuna kadar bin yatırımcı, on bin girişimci yetiştirme hedefi ile çıktığı yolda ilk yatırımcı mezunlarını verdi.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Odası tarafından girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için bir vakıf olarak kurulan BTM, geleneksel ekonomide yer alan yatırımcıların startuplara mesafeli durması üzerine 2020 yılı ortasında "Yatırımcı Kulübü Programı"nı başlattı.

Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar bin yatırımcı ve on bin girişimci yetiştirme hedefi ile yola çıkan BTM, Yatırımcı Kulübü Programı'na katılan isimlerin birer startup yatırımcısı ve mentoru olmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye başladı.

Startuplar, risk sermayesi şirketleri ve melek yatırımcılık gibi konularda eğitim, söyleşi ve atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği programın ilk katılımcıları geçen ayın sonunda mezun oldu.

İlk mezuniyet etkinliği ise pandemi nedeniyle sanal etkinlik portalı üzerinden gerçekleştirildi.

Mezunların bazıları kendi melek yatırımcı ekosistemini kurdu ve geleceğin ekonomisi olarak adlandırılan startuplara yatırım yapmaya başladı.

Yatırımcı Kulübü Programı kapsamında yatırımcılara, "Startup Yatırımcılığı Eğitimleri", "Odak Grup Söyleşileri", "Yatırımcı-Yatırımcı Eşleştirmeleri", "Atölye Çalışmaları" ve "Çalışma Ziyaretleri" gerçekleştirilerek eğitimler veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, iş insanlarını akıllı yatırıma çekmenin oldukça zor bir süreç olduğunu gördükleri için Yatırımcı Kulübü Programı'nı başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geleneksel ekonomi ile yoğrulmuş iş insanlarımız bunca yıldır yatırımlarını altın, döviz, gayrimenkul gibi yatırım araçlarında değerlendirmiş ya da kendi işlerinde yeni yatırımlara yönelmiş. Bir başka işe yatırım yapmaktan beri durmuşlar hele ki, geleceğe yatırım dediğimiz konvansiyonel üretimden uzak sanal ortamda geliştirilmiş inovatif işlerden uzak durmayı tercih etmişler. Bu durumun startuplara gereken ilgiyi gösterilmemesine yol açtığını gördüğümüz için yatırımcılarımızın da yeni nesil ekonomi konusunda eğitilmesi gerektiği sonucuna vardık.

Yatırımcı Kulübü Programı tamamen bu amaçla kuruldu. Program sonrası bize geri dönüşlerden anladık ki, çok doğru bir karar vermişiz. Programımız bütün hızıyla sürecek. Yeni program için başvurularımız başladı. Kasım ayında yeni bir programa start veriyoruz. Start'up yatırımcısı olmak isteyen herkesi Yatırımcı Kulübümüze bekliyoruz."

"Ekosisteme katkı sağlamaya ve ekosistemden öğrenmeye devam edeceğim"

Yeni nesil yatırımcılardan Başarsoft CEO'su Alim Küçükpehlivan, BTM ile yaklaşık iki yıl önce tanıştığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"10 haftalık program çok faydalı oldu. Bu sayede birçok VC ve yatırımcıyla, M&A şirketiyle de görüşmüş olmamıza rağmen bilmediğim bir yanını, melek yatırımcılığın DNA'sını görmüş oldum ve öğrenecek daha çok şey olduğunu da fark ettim. Dolayısıyla şimdi startup ve melek yatırımcılık konusunda çok daha bilgili olduğumu söyleyebiliyorum.

Kurstan sonra da ekosistemden kopmadan, BTM ile iletişim ve mentorluklarımı da devam ettirerek, ekosisteme katkı sağlamaya ve ekosistemden öğrenmeye devam edeceğim. BTM'ye ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum, çok keyifli bir ortam."

Royal Enerji Genel Müdürü Batuhan Demirci, geleneksel yatırım modelinde insanların alınıp satılabilen, görünen, maddi bir değeri olan bir metaya yatırım yapmak istediğine dikkati çekerek, "Fakat BTM'deki geleneksel yatırım modelini modern yatırım modeline taşıyan yöntemleri öğrendiğimiz zaman yani bu yatırım okulundan mezun olduğumuz zaman şunları öğreniyoruz, aslında modern yatırım yöntemleri geleneksel yatırım yöntemlerinden daha kazançlı." değerlendirmesinde bulundu.

"BTM elçisi olarak girişimcilik ekosisteminde startuplarımıza destek olacağım"

Kariyer Enerjim İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Kurucusu Burcu Erol, Yatırımcı Kulübü'nün eğitimlerini ve düzenlemiş olduğu toplantıları tamamladığını bildirdi.

Erol, "Artık bir BTM elçisi olarak girişimcilik ekosisteminde startuplarımıza hem yatırım süreçlerinde hem de şirket değerleme süreçlerinde destek olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Mutlu Marine CMO'su Gülçin Atalay Tunç, BTM Yatırımcı Kulübü'nün, yatırımcılığa yeni başlamak isteyenler için oldukça güvenli ve verimli bir öğrenme ortamı sunduğunu aktardı.

Ekosistemin her kesiminden çok önemli oyuncularla bir araya geldiklerini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Onların bilgi, deneyim ve karar verme mekanizmalarıyla ilgili karşılıklı sohbet ortamında çok şey öğreniyorsunuz. Bir araya gelerek çok önemli bir networke sahip oluyorsunuz. Ekosistemin duayen yatırımcılarıyla, bu sisteme yön veren mentorlarla, ufkunuzu genişletebilecek yatırımcılarla ve Türkiye'nin en etkin yatırımcı ağlarıyla sizi bir araya getiriyor ve hatta demodayler ile sizleri çok keyifli bir yolculuğa hazırlıyor. Ben çok faydalandım ve bu yolculukta onlarla beraber olmaktan bu öğrenme ortamını BTM'nin Yatırımcı Kulübü'nde yaşamış olmaktan çok mutluyum."

"Bu programa katılarak kendime çok doğru bir yatırım yaptığım"

Faydam Teknoloji ve İnovasyon Kurucu Ortak Haluk Erden, programa katılarak kendime çok doğru bir yatırım yaptığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Yatırımcılık konusunda, yatırımcılık ekosisteminin işleyişi ile ilgili çok derin, paha biçilmez tecrübelere sahip kişilerden, organizasyonlardan çok değerli bilgiler elde ettim. Eylül ayında sertifika almaya hak kazandığımız zaman gördüm ki beklentilerimin haricinde bambaşka sihirli bir dünyayla tanışmış oldum. Girişimciler olsun, biz yatırımcılar veya yatırımcı adayları olsun hepimiz bir bütünün parçasıyız, BTM bunu bize yeniden hatırlattı.

İnanıyorum ki Türkiye'den çıkacak Unicorn'ların sayısında çok ciddi bir artış olacak. Bu yüzden benim için sihir dünyasında geçen bir süreç bir başka deyişle zaman tüneline büründü. Zaman tünelinde eskiden alışkın olduğumuz gelenek göreneklerimizi hatırlayarak birlikte iş yapma kültürünü yeniden hatırladık. Şimdi bunu inovatif bir şekilde geleceğe nasıl taşıyacağımızı BTM bize çok ciddi anlamda düşündürdü."

LinkedIn Bölge Müdürü Orçun Fıstık, yaklaşık iki ayda Türkiye'nin önde gelen startup yatırımcılarıyla, mentorlarıyla, ekosistemin en değerli insanlarıyla bir arada olduklarını belirterek, "Yatırım ekosisteminde neler olduğunu, yatırım yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, globaldeki örnekleri, Türkiye'deki örnekleri, iyi ve kötü örnekleri onlardan dinlemek ve onların kendi tecrübelerinden de aynı zamanda faydalanmak çok keyifli ve öğretici oldu." ifadelerini kullandı.

Gİrişimcilik, Yatırımcı, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, ilk yatırımcı mezunlarını verdi - Son Dakika Ekonomi

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