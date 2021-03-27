Son dakika! Bilim dünyasını etkileyen Van Gölü'ndeki balık türünün "küçük mercan" olduğu belirlendi - Son Dakika

Son dakika! Bilim dünyasını etkileyen Van Gölü'ndeki balık türünün "küçük mercan" olduğu belirlendi

27.03.2021 14:04

Son dakika habere göre Van Gölü'nde 13 metre yükseklikteki bir mikrobiyalitin içerisinde yaşayan ve üç yıl önce İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi'nin dalış sırasında rastladığı balık türünün küçük mercan olduğu tespit edildi.

Van Gölü'nde 13 metre yükseklikteki bir mikrobiyalitin içerisinde yaşayan ve üç yıl önce İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi'nin dalış sırasında rastladığı balık türünün küçük mercan olduğu tespit edildi.

Gölde yeni rastlanan balık türünün tespit edilmesi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Hacattepe Üniversitesinin yaptığı bilimsel çalışmalar tamamlandı.

Yapılan çalışmalarda Van Gölü'nde yaşayan ve inci kefali dışında ilk kez rastlanan siyah benekli, 5-6 santimetre boyundaki sarı renkli balık türünün küçük mercan olduğu saptandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit Bot Komutanlığında düzenlenen basın toplantısında, Van Gölü'nde yaşayan inci kefaline kardeş bir balık bulduklarını söyledi.

"Dünya literatürüne girdi"

Van Gölü'nde bugüne kadar sadece inci kefalinin yaşadığı yönündeki tezin artık çürütüldüğünü ifade eden Bilmez, şöyle konuştu:

"Önceki yıllarda dalış yapan jandarma ekiplerimiz mikrobiyalitlerin çevresindeki tatlı su habitatında başka bir balık türünün olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Van YYÜ, Hacettepe ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden hocalarımız çalışma başlattı. Çalışmanın sonucunda bu balık tescil edildi ve dünya literatürüne girdi. Yaşaması, üremesi o mikrobiyalitin etrafında gerçekleşmekte. İnsanlar bu balığı görmek için Van Gölü'nde dalış yapmak isteyecekler. İnşallah bu balığımızı Van'ın sembollerinden biri haline getireceğiz."

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş da balığın dar bir alanda yaşamasının mucize olduğunu anlattı.

Van Gölü'nde yeni balığın yaşadığına tanıklık etmenin kendilerini çok heyecanlandırdığını aktaran Akkuş, şöyle devam etti:

"Yaklaşık üç yıldır balıkla ilgili detaylı çalışmalar yaptık. İki hafta önce de dünyanın çok saygın bilimsel dergilerinden birinde bu çalışmayı yayınladık. Böylece bilimsel olarak da Van Gölü'nde inci kefali dışında yeni bir türün olduğu tescillenmiş oldu. Bu bilgi Van Gölü'yle ilgili literatürü baştan aşağı değiştirmiş oldu. Çünkü Van Gölü'nde hep tek tür balık olduğunu bilinirdi. Artık İnci kefaline kardeş bir balık daha var. Van Gölü Küçük Mercan Balığı olarak adlandırdık."

"Bu bir balık için mucize gibi bir şey"

Akkuş, Van Gölü'nün derinliklerinde dünyanın en büyük mikrobiyalitlerin olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Van Gölü'nde iki farklı noktada yaşadığını tespit ettik. Yaklaşık 5 santimetre boyunca. Fakat bilim dünyasında çok büyük bir etki uyandırdı. Çünkü inci kefalinden farklı olarak yaşam döngüsü sadece Van Gölü'nde sürdürüyor. Bu bir balık için mucize gibi bir şey. Bundan sonra yapacağımız çalışmayla yeni hayret verici bulguları ortaya çıkaracak. Bu balık türü yüzyıllar sonra insanoğluyla karşılaştı. İlk kez keşfediliyor. Bu durum, Van Gölü'nün turkuaz sularında hala keşfedilmemiş gizemin yattığını gösteriyor. Balığın yaşadığı alanları haritalandıracağız."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Fidan'ın da katıldığı programda Vali Bilmez, Akkuş ve jandarma su altı timindeki personele plaket verdi

Son dakika! Bilim dünyasını etkileyen Van Gölü'ndeki balık türünün küçük mercan olduğu belirlendi
Son dakika! Bilim dünyasını etkileyen Van Gölü'ndeki balık türünün küçük mercan olduğu belirlendi
Son dakika! Bilim dünyasını etkileyen Van Gölü'ndeki balık türünün küçük mercan olduğu belirlendi
Son dakika! Bilim dünyasını etkileyen Van Gölü'ndeki balık türünün küçük mercan olduğu belirlendi

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bilim dünyasını etkileyen Van Gölü'ndeki balık türünün 'küçük mercan' olduğu belirlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yakın çevresinden açıklama: Emre Belözoğlu bir şartla kalır, o da şampiyonluk gelirse Yakın çevresinden açıklama: Emre Belözoğlu bir şartla kalır, o da şampiyonluk gelirse Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Bağcılar'da kadınların da dahil olduğu kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı Bağcılar'da kadınların da dahil olduğu kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Mısır'da 10 katlı bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı Mısır'da 10 katlı bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı         
14:58
Fenerbahçe, Milan forması giyen eski futbolcusu Simon Kjaer'le ilgileniyor Fenerbahçe, Milan forması giyen eski futbolcusu Simon Kjaer'le ilgileniyor         
14:52
Bahçeli'den Kıbrıs Rum Kesimi'nde camiye yönelik saldırıya sert tepki: Hesap henüz kapanmadı, bedeli bir gün ödetilecek Bahçeli'den Kıbrıs Rum Kesimi'nde camiye yönelik saldırıya sert tepki: Hesap henüz kapanmadı, bedeli bir gün ödetilecek         
14:20
Hamileyken 16 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldürülen Sezen'in vasiyeti yürek dağladı Hamileyken 16 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldürülen Sezen'in vasiyeti yürek dağladı         
13:16
Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı         
12:29
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "kırmızı çizgi" paylaşımının sırrı çözüldü! Yaya geçitlerindeki şeritler farkındalık için kırmızıya boyanacak         
11:53
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
Bir sabah evden çıkıp ortadan kayboldu! 117 gün önce sırra kadem basan Nazlı, her yerde aranıyor Bir sabah evden çıkıp ortadan kayboldu! 117 gün önce sırra kadem basan Nazlı, her yerde aranıyor         
11:11
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var         
10:20
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi         
09:56
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 15:24:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Bilim dünyasını etkileyen Van Gölü'ndeki balık türünün "küçük mercan" olduğu belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei