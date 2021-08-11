Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim mesajı: Tüm okullarımız zamanında açılacak - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Salgın nedeniyle gelen tedbirlere değinen Koca, bu günlerin geri kaldığını ve artık aşının var olduğunu belitti. En merak edilen konulardan biri olan okulların açılması konusunda ise Koca, "Tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecek." dedi.

İşte Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Elimizden gelen en büyük gayretle vatandaşlarımızı muhafaza etmeye çalıştık. Düşmanı tanıdıkça silahlarımız ve tedavi yöntemlerimiz gelişti. Sonunda salgını sona erdirebilecek en büyük umut olan aşı devreye girdi. Aşıların kullanıma girmesi salgınla mücadelede en büyük kırılma anlarından biridir.

Salgını belki de iki evrede ele almak durumundayız: Aşıdan önce ve aşıdan sonra. Aşı öncesinde tedbir ve kısıtlama, karantina ve sosyal mesafe elimizdeki tek korunma gücüydü. İşyerlerimiz kapalı tutulmak, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz okullarından uzak durmak zorunda kaldı.

Bilim Kurulumuzun başından beri önerisi okullarımızı en son kapatıp en erken açmak oldu.

Buna rağmen çocuklarımızı bir buçuk yıllarını yüz yüze eğitimden uygulamalı eğitimlerden uzak geçirdi. Uzaktan eğitim gerçekten eğitimin bir miktar uzağımızda kalması sonucunu doğurdu. Ancak bu günler geride kaldı, artık aşı var.

"TÜM OKULLARIMIZ ZAMANINDA AÇILACAK"

Tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecek.

Artık aşı var. Koşullar ne olursa olsun, öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz.

Öğrencilerimiz ve ailelerini koruyacak tedbirleri alarak tüm hazırlıklarımızı yaparak eğitime ara vermeden gelecek eğitim-öğretim dönemini karşılayacağız.

Alınması gereken tedbirlerle ilgili Bilim Kurulumuz hazırlıklarını tamamladı. Bu çalışmaları MEB ve YÖK ile istişare ederek en kısa sürede sizlerle paylaşacağız.

Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var; o da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek.