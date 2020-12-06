Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: "Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir" - Son Dakika

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: "Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir"

06.12.2020 13:49

Son dakika haberlerine göre Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: "Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir" Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Bizim için aşının menşei değil etkinliği ve güvenilirliği önemlidir.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: "Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir"

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Bizim için aşının menşei değil etkinliği ve güvenilirliği önemlidir. Odaklanmamız gereken nokta burası olmalıdır" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, ithal edilen Covid-19 aşıları hakkında başlatılan karalama kampanyası ve spekülasyonların gerçekten uzak olduğunu ve halkın bu insanlara değil bilim insanları ve Sağlık Bakanlığının açıklamalarına riayet etmesi gerektiğini söyledi. Kayıpmaz, ithal edilen aşıların ülkeye girdikten sonra ilk olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda test edileceğini ve eğer uygunluk görülürse erken kullanım onayı verileceğini söyledi. Bu test işleminin yaklaşık 2 hafta sürdüğünü vurgulayan Kayıpmaz, aşılar eğer onay alırsa aşılama işleminin risk gruplarına göre 4 aşamada gerçekleştirileceğini kaydetti.

"Aşılar yaklaşık 2 hafta boyunca TİTCK tarafından test edilecek"

Aşıların bu tarz pandemileri bir anda bitirecek sihirli bir değnek olmadığını ve salgının son bulması için belirli bir oranın üzerinde aşılamanın tamamlanması gerektiğini belirten Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Aşı bu salgını sihirli değnek gibi bir anda bitirmeyecek. Biz aşı olduktan sonra da bir müddet daha maskemize, fiziki mesafeye, kalabalıklardan kaçınmaya ve zaten her zaman için de temel temizlik kurallarına dikkat etmek durumundayız. Aşılar ülkemize 11 Aralık'tan itibaren gelmeye başlayacak. Ama bu aşı geldikten sonra elbette ki hemen uygulanmayacak. İlk aşılar geldikten sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda bu aşıların ülkemiz standartlarını karşılayıp karşılamadığı test edilecek. Ondan sonrasında eğer ülkemiz standartlarına uygunluk saptanırsa aşıya bu kurumumuz erken kullanım onayı verecek. O kullanım onayının ardından aşılama başlayacak. Yaklaşık olarak da bu 2 hafta sürecek bir süreç" ifadelerini kullandı.

"Bizim için aşının menşei değil etkinliği ve güvenilirliği önemlidir"

İthal edilen Covid-19 aşıları hakkında sosyal medyada desteksiz açıklamalar yapıldığını, halkın bu paylaşımları değil, Sağlık Bakanlığının açıklamalarını dikkate alması gerektiğini vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, "Ülkemizde, Bilim Kurulumuzda yıllarını aşıya vermiş kıymetli bilim insanlarımız var. Lütfen halkımız bu öğretim üyelerine kulak versin. Sağlık Bakanlığımızın yapacağı açıklamalara itibar etsin. Onun dışında aşı ile ilgili sosyal medyada yürütülen karalama kampanyalarına, çeşitli spekülasyonlara kulak asmasın. Bizim bu hastalıktan kurtuluşumuz aşı ile mümkündür. Buna inansınlar. Bizim için aşının menşei değil etkinliği ve güvenilirliği önemlidir. Odaklanmamız gereken nokta burası olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Aşı 4 aşamada ve riskli gruplara göre yapılacaktır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 50 milyon doz sipariş edildiğini duyurduğu aşıların yapılacak TİTCK testleri sonrasında onay alması halinde 4 aşamada gerçekleşeceğini söyleyen Kayıpmaz, "Aşı 4 aşamada ve riskli gruplara göre yapılacaktır. Riskli gruplarda da en öncelikli olanlar 65 yaş üzerindeki büyüklerimiz, hastalarla devamlı temas halinde olan sağlık çalışanlarımız, engelli ve yaşlı bakımevlerinde kalan insanlarımızdır. İkinci grupta yüksek riskli meslek grupları ve 50 yaş ve üstü bir ek hastalığı olan kişiler aşılanacaktır. Burada meslek gruplarını kamu güvenliği mensupları, polisimiz, askerimiz, jandarmamız, yargı mensupları, telekomünikasyon sektörü, gıda sektörü çalışanları, bunun haricinde öğretmenlerimizi mutlaka saymamız gerekiyor. Bununla ilgili detaylı açıklamalar da yapılacaktır. Üçüncü grupta 50 yaş altı olup bir kronik hastalığı olan ve daha sonra açıklanacak diğer riskli meslek grupları aşılanacaktır. En son ise kalan tüm vatandaşlarımızın aşılanması hedeflenmektedir. Aşılama işlemi aşama aşama, yerli aşımız gelene kadar ithal aşılar ile ve ümit ediyorum ki daha sonrasında yerli aşılarımız ile devam edecektir" diye konuştu.

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir
Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir
Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir
Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Afşin, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: 'Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Bir günde 90 yeni koronalının görüldüğü ilçede alınan önlemler sonuç verdi: Vakalar sıfırlandı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü
Son Dakika! Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak Son Dakika! Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak         
13:50
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu         
12:09
Eskişehir'de park halindeki otomobil çekiciyle çalındı! Aracın sahibi: Bu yöntemi ilk kez gördüm Eskişehir'de park halindeki otomobil çekiciyle çalındı! Aracın sahibi: Bu yöntemi ilk kez gördüm         
11:00
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı         
10:37
Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız         
10:03
Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada         
09:17
Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı         
07:35
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 14:10:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: "Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei