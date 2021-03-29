ANKARA-Bilim Kurulu Üyesi İlhan Kurallara uyulursa 1 hafta içerisinde vaka sayıları azalır - Son Dakika

ANKARA-Bilim Kurulu Üyesi İlhan Kurallara uyulursa 1 hafta içerisinde vaka sayıları azalır

29.03.2021 13:11

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Kurallara uyulursa 1 hafta içerisinde vaka sayıları azalırSAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr.

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Kurallara uyulursa 1 hafta içerisinde vaka sayıları azalır

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bugün herkes fiziksel mesafe, maske, hijyen, kurallarına uysun, kapalı ortamların havalandırmasını yapsın, 1 hafta içinde vaka sayılarında azalma hemen karşımıza çıkabilir" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısında hem aşılama hem koronavirüste gelinen süreç hem de vakaların durumunun değerlendirilebileceğini söyledi. İlhan, bunların hepsinin değerlendirmesi yapılarken topyekün ülke bazında bir değerlendirme yapılabileceği gibi iller bazında da bir değerlendirmenin söz konusu olabileceğini kaydetti. Prof. Dr. İlhan, "Çok fazla vakaların yoğun olduğu illerde elbette kısıtlama olabilir. Özellikle çıkışın kısıtlanması önemli olacaktır. Bu da isteğe bağlı olur. 'Kırmızı yerlerde iller arasında çıkış kısıtlaması yapılabilir mi?' Bunu yapmak çok güç. HES kodu olsa da, farklı yerlerden toplumdan insanlar illerin dışına çıkabilir. Bu nedenle baktığımızda iller arasında kısıtlama değil de belki vakaların çok yoğun olduğu il merkezleri, ilçe merkezlerinde yerel yönetimlerin alabileceği kararlar olabilir. Yani bir ilimizde, bir beldemizde ya da bir ilçemizde diyelim ki vakalar çok yoğun, o ilçeden, o beldeden merkeze geliş-gidiş veya merkezden dışarıya gidiş- çıkışla ilgili bir karar alınabilir; ama burada yetkili il hıfzıssıhha kurulu" diye konuştu.

'KURULLARA UYARSAK VAKALAR 1 HAFTA İÇİNDE AZALIR'

Prof. Dr. İlhan, bütün hekimlerin, bilim insanlarının, en az sayıda vatandaşın enfekte olmasını arzu ettiğini ve bunun için canla başla çalıştığını söyleyerek, "Kurallara uyarsak hemen yarından itibaren düşebileceğini söylemek mümkün. Bugün herkes fiziksel mesafe, maske, hijyen, kurallarına uysun, kapalı ortamların havalandırmasını yapsın 1 hafta içerisinde vaka sayılarında azalma hemen karşımıza çıkabilir. Yerinde karar döneminin 1 ayı tamamlanıyor. Yeni dönem, yeni normalleşme, toplum çok sıkıldı, ekonomik zorluklar yaşayan esnafımız oldu; ama bu sürece artık hepimizin alışması gerekiyor. Bu acemilik dönemini toplumun atması, böyle yaşamaya artık alışması gerekiyor ki vaka sayılarımızdaki tırmanış azalsın, süreç daha aşağıya doğru yol alsın" ifadesini kullandı.

'RANDEVU ALDIĞINIZ YERDE HANGİ AŞI VARSA O AŞI'

Vaka sayılarının düşmesinin aşılanma ve sosyal mesafe kurallarına uymaya bağlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlhan, şöyle konuştu:

"15 milyon düzeyinde ciddi bir aşılamamız var. Bunun yarısı kadar 2'nci dozu olan vatandaşımız var. Büyüklerimizi koruyoruz, büyüklerimiz daha az hasta oluyorlar. Geçen sonbaharda ve baharda yaşadığımız yoğunluklara göre hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız görece daha az dolu. Ancak süreç böyle devam ederse yoğun bakımlar belki o kadar dolmasa bile vakaların pozitifliği nedeniyle sağlık sistemimiz zorlanır. Şu an iyi gidiyor; ama bu süreci engellemek hepimizin elinde. Tüm vatandaşlarımızın, işletmecilerin, illerimizin yöneticilerinin kurallara uyması dahilinde bir sıkıntı olmayacaktır. Süreç daha rahata doğru gidecektir kanısındayım. Burada vatandaşların aşıya ilgisi çok önemli. Sıranız geldiğinde randevu aldığınız yerde hangi aşı varsa o aşıyı olmalarını vatandaşlarımıza söylemek en doğru mesaj olacaktır. Şu aşamada herkesin sırası geldiği zaman aşısını yaptırması aynı zamanda fiziksel mesafe, maske, hijyen koşullarına uyması kapalı ortamlarda maskesiz bulunmaktan kaçınması ve ortamın temiz hava ile havalandırılması yeterli olacaktır."

ANKARA-Bilim Kurulu Üyesi İlhan Kurallara uyulursa 1 hafta içerisinde vaka sayıları azalır
ANKARA-Bilim Kurulu Üyesi İlhan Kurallara uyulursa 1 hafta içerisinde vaka sayıları azalır
ANKARA-Bilim Kurulu Üyesi İlhan Kurallara uyulursa 1 hafta içerisinde vaka sayıları azalır
ANKARA-Bilim Kurulu Üyesi İlhan Kurallara uyulursa 1 hafta içerisinde vaka sayıları azalır
ANKARA-Bilim Kurulu Üyesi İlhan Kurallara uyulursa 1 hafta içerisinde vaka sayıları azalır

Mustafa Necmi İlhan, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Tıp Fakültesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA-Bilim Kurulu Üyesi İlhan Kurallara uyulursa 1 hafta içerisinde vaka sayıları azalır - Son Dakika


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