Son dakika... Bilinci kapalı halde bulunan şahıs ambulansta hayata döndürüldü - Son Dakika
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Son dakika... Bilinci kapalı halde bulunan şahıs ambulansta hayata döndürüldü

22.02.2022 18:17
Son dakika... Bilinci kapalı halde bulunan şahıs ambulansta hayata döndürüldü

Son dakika haberleri: Karaman'da yol kenarında hareketsiz halde bulunan yaşlı adam, ambulansta yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

Karaman'da yol kenarında hareketsiz halde bulunan yaşlı adam, ambulansta yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Bucakkışla köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye görevi yapan orman koruma ekipleri köprü yanında hareketsiz şekilde yerde yatar vaziyette bir kişiye fark ederek yanına gitti. Şahsın bilincinin kapalı olduğunu gören ekipler, durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran şahsı ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Yolda yeniden hayata döndürülen şahıs Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın 73 yaşındaki Ramazan A. olduğu ve bulunduğu yerde bahçesinin olduğu öğrenildi. Üzerinden bir miktar para çıkan Ramazan A.'nın kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

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Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bilinci kapalı halde bulunan şahıs ambulansta hayata döndürüldü - Son Dakika


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