Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'nın bağlı olduğu Maher Yatırım Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, Türkiye'nin şartlarını göz önünde bulundurduklarında, kentsel dönüşüm için en gerçekçi yöntemin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri olduğunu belirterek, "Bu sebeple, hak sahipleri ile yüklenicilerin arasındaki güveni sağlayacak tek sektörün sigortacılık sektörü olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluçeçen, sigortacılık sektörünün geleceğine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde gerçekleştirilen Türkiye Sigorta Birliğinin Genel Kurulu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, sigorta sektöründeki beklentilerini dile getirmesiyle, sigortacılık sektörünün gelecek planlarının yeniden gündeme geldiğini belirtti.

Bakan Elvan'ın sigortacılığın finans sektöründeki payının sadece yüzde 4,5 olduğuna dikkati çektiğini, bu payın artmamasındaki problemin bulunup çözülmesi için kamu ve özel sektörün birlikte çalışması gerektiğini belirttiğini hatırlatan Uluçeçen, bu açıklamaların sektörün tüm paydaşları açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

???????Uluçeçen, Türkiye'deki hayat, hayat-dışı, emeklilik ve reasürans şirketlerinin tamamının toplam varlıklarının mart sonu itibarıyla yaklaşık 318 milyar TL, bankaların toplam varlıklarının ise yaklaşık 6,5 trilyon TL olduğunu belirtti.

Bankaların yönettikleri bilanço varlıklarının, sigortacılık sektörünün yaklaşık 20 katı olduğunun altını çizen Uluçeçen, "Bu veri, ülkemizde sigortacılığın ne kadar küçük kaldığını çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Bu dengesizliği düzeltmemiz gerekiyor. Sigortacılık sektörünün aktif büyüklüğünü bankacılık sektörüyle kıyaslanabilir seviyelere yükseltmek temel hedefimiz olmalı. Bu hedefe ulaşabilmemiz için öncelikli olarak sigorta ürün gamını genişletmeliyiz. Mesela, kefalet sigortaları, alacak sigortaları ve bina tamamlama sigortalarında çok büyük bir potansiyel görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluçeçen, sigorta şirketlerinin en büyük sorununun, sigortacılıkta dar bir çerçeve içine sıkışmak olduğunu vurgularken Maher Sigorta Grubu'nun hedefinin, oluşturdukları yatırım portföyünün bir kısmı ile finans sektörüne yatırım yapmak olduğunu belirtti.

Kendileri için sigortacılığın hiçbir zaman sadece risk transferi olmadığının altını çizen Uluçeçen, "Biz her zaman sigortacılıkta underwriting kadar yatırım yönetiminin de önemli olduğunu düşündük. Şimdi de yatırımlarımızı finans sektörüne yönlendirme kararı aldık. Maher Sigorta Grubu son yıllarda gerçekleştirdiği atılım ile finansal sigortalar alanında sektöre liderlik etti ve know-how oluşturdu. Şimdi bu birikimi finans sektöründe kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluçeçen, Türkiye'nin en önemli gündeminin kentsel dönüşüm olması gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin şartlarını göz önünde bulundurduklarında, kentsel dönüşüm için en gerçekçi yöntemin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri olduğunu aktaran Uluçeçen, bu sebeple, hak sahipleri ile yüklenicilerin arasındaki güveni sağlayacak tek sektörün sigortacılık sektörü olduğunu vurguladı.

Levent Uluçeçen, hak sahipleri lehine düzenlenecek bina tamamlama sigortaları ile oluşturulacak güven ortamının, kentsel dönüşüm projelerine ivme kazandıracağını bildirdi.

Kentsel dönüşüm projelerinin hem arsa sahipleri hem de yükleniciler açısından riskler taşıdığını ifade eden Uluçeçen, "Sigorta şirketlerinin devreye girmesi ile riskler doğru bir şekilde yönetilebilecektir. Ayrıca, bu projelerin finansmanı açısından da sigorta şirketlerinin sağladığı güvenli ortamı kolaylaştırıcı bir faktör olarak yer alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni ürünlerde sektöre öncülük edeceğiz"

Maher Yatırım Holding CEO'su Uluçeçen, hayat-dışı sigortacılık sektöründe Quick Sigorta ve Corpus Sigorta ile toplamda yaklaşık 3,5 milyar TL'lik varlık yönettiklerini belirtti.

Bu bilanço büyüklüğü ile kefalet sigortaları, alacak sigortaları, bina tamamlama sigortaları gibi yeni ürünlerde sektöre öncülük edeceklerini bildiren Uluçeçen, şunları kaydetti:

"Maher Sigorta Grubu olarak, yatırım portföyümüzü daha aktif yönetmek istiyoruz. Bu bakımdan kısa vadeli hedefimiz bir finansman şirketi yatırımı ile finans sektörüne doğrudan girmek. Böylece, sigortacılığın verdiği piyasa bilgisi, risk yönetimi uzmanlığı ve bilanço büyüklüğü ile finans sektörünün sunduğu fırsatlardan daha etkin bir şekilde yararlanmak istiyoruz. En önemlisi de kentsel dönüşüm gibi büyük projelerde, sigortacılığın yanında finansman ürünleri de sunarak müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yönelik ürün portföyünü hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmayı hedefliyoruz. Bu vizyonla bankalarla kıyaslanabilecek varlık büyüklüklerine ulaşabileceğimize inanıyoruz."