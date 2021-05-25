Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

25.05.2021 16:05
Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu, System.String[]

Son dakika! AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, kendisine yönelik iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sedat Peker, eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya yaptığı ziyaretle ilgili iddialarda bulunmuş; uyuşturucu ticaretine dair güzergahın kurulmasında Erkam Yıldırım'ın da rol aldığını öne sürmüştü.

"GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ" DEMİŞTİ

İddialar sonrasında kameraların karşısına geçen Binali Yıldırım, hukuki yolların da açık olduğunu belirterek, "Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız" demişti.

VENEZUELA GEZİSİNİN ARKA PLANINI ANLATMIŞTI

Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyareti ile ilgili iddialar hakkında yaptığı açıklamanın, kendisinden hemen önce açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın ifadeleriyle örtüşmemesi üzerine bir açıklama daha yapmıştı. Oğlunun Venezuela'ya biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye gittiğini belirten Yıldırım, ziyaretin bir kereliğine olmak üzere aralık ayında gerçekleştiğini söylemişti.

Bu gelişmelerin ardından Erkam Yıldırım, kendisine yönelik iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

Binali Yıldırım, Sedat Peker, Venezuela, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


YORUMLAR (9)
  • Kerem: İlyas Salman filmi gibiyiz. Avrupa'ya götürüyoruz diye aldılar ülkeyi, kamyon kasasında gezdire, gezdire Ortadoğu'ya bıraktılar. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • HALK: TÜRKİYE DE YARDIM EDİLECEK FAKİR YOK MU..YURTDIŞINA GİDİP YARDIMDA BULUNUYORSUN.ALLAH'IN KİTABINDA YÜCE ALLAH ŞÖYLE BUYURUYOR; Bakara : 195 Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcadığınız şey, ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir. DENİLMEKTEDİR....YANİ YÜCE ALLAH KİMLERE YARDIM EDİLECEĞİNİ SIRASI İLE AÇIKLAMIŞTIR..... Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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