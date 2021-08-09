Son dakika! Binanın 12. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü (2) - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde binanın 12. katındaki dairede çıkan yangın hasara yol açtı.

Pınar Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın en üst katında yaşayan H.K'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangın merdiveniyle müdahale ettiği alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.