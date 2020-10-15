Son dakika... Binanın bodrum katında yangın çıktı; 10 Suriyeli dumandan etkilendi - Son Dakika

Son dakika... Binanın bodrum katında yangın çıktı; 10 Suriyeli dumandan etkilendi

15.10.2020 17:14
Son dakika... Binanın bodrum katında yangın çıktı; 10 Suriyeli dumandan etkilendi, System.String[]

Son dakika haberleri... NEVŞEHİR'de, 2 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

NEVŞEHİR'de, 2 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 10 Suriyeli, hastaneye kaldırıldı.

Kapucubaşı Mahallesi Işıksaçan Sokak'taki 2 katlı binanın bodrum katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla sokağa itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hemen binayı tahliye etti. Yangın nedeniyle etkilenen 10 Suriye uyruklu, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika... Binanın bodrum katında yangın çıktı; 10 Suriyeli dumandan etkilendi
Son dakika... Binanın bodrum katında yangın çıktı; 10 Suriyeli dumandan etkilendi
Son dakika... Binanın bodrum katında yangın çıktı; 10 Suriyeli dumandan etkilendi
Son dakika... Binanın bodrum katında yangın çıktı; 10 Suriyeli dumandan etkilendi

Suriyeli, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Binanın bodrum katında yangın çıktı; 10 Suriyeli dumandan etkilendi - Son Dakika

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