Son dakika! Bindallı çaldığı iddia edilen kadın güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika! Bindallı çaldığı iddia edilen kadın güvenlik kameralarına yansıdı

25.06.2022 11:33
Son dakika! Bindallı çaldığı iddia edilen kadın güvenlik kameralarına yansıdı

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de gelin kıyafetleri satan bir dükkanın önünden 5 bin lira değerindeki bindallıyı çaldığı iddia edilen ve görüntüleri kameralara yansıyan kadın, yan dükkandaki ürünleri inceledikten sonra kayıplara karıştı.

Eskişehir'de gelin kıyafetleri satan bir dükkanın önünden 5 bin lira değerindeki bindallıyı çaldığı iddia edilen ve görüntüleri kameralara yansıyan kadın, yan dükkandaki ürünleri inceledikten sonra kayıplara karıştı.

Eskişehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki gelin eşyaları satan bir dükkanın önünden bindallı çalındı. Pazartesi günü saat 13.30 sularında yaşanan olayda 5 bin lira değerindeki bindallıyı çaldığı iddia edilen kadın, yan dükkandaki ürünlere bir süre baktıktan sonra alışveriş merkezinden çıkarak kayıplara karıştı.

Bindallıyı alışveriş merkezi içindeki çeşmeye temizlemek için götürdüğünü söyleyen mağaza sahibi S.A, kuruması için oraya bıraktığını belirtti. Mağazasına çok yakın bir yer olduğu için sorun olmayacağını düşündüğünü söyleyen mağaza sahibi, kısa süre sonra bindallıyı almaya gittiğinde orada olmadığı fark etti. Hemen güvenlik kamera kayıtlarına baktığını söyleyen mağaza sahibinin iddialarına göre, bir kadın gelip bindallıyı çalarak ortadan kayboluyor.

Kadının bindallıyı çalarken görüntüsü olmadığını söyleyen mağaza sahibi, komşu dükkanlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde, bir kadının elinde kendi bindallıları ile gezdiğini gördüklerini belirtti. Görüntülerde kadın, rahat tavırlar ile komşu dükkandaki ürünleri inceledikten sonra alışveriş merkezinden çıkarak kayıplara karıştı. Gerekli yerlere başvurduğunu söyleyen mağaza sahibi, zanlının bir an önce bulunmasını istediğini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

alışveriş, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Bindallı çaldığı iddia edilen kadın güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

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