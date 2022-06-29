Son dakika... Bingöl'de 15 yaşındaki cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Bingöl'de 15 yaşındaki cinayet şüphelisi tutuklandı

29.06.2022 16:07
Son dakika... Bingöl'de 15 yaşındaki cinayet şüphelisi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: BİNGÖL'ün Genç ilçesi Pınaraltı köyünde kendisine ait bahçede sırtından vurulmuş halde toprağa gömülü bulunan Teyfik Kaynar'ın (79), cinayeti itiraf eden şüphelisi M.A. (15), tutuklandı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Pınaraltı köyünde kendisine ait bahçede sırtından vurulmuş halde toprağa gömülü bulunan Teyfik Kaynar'ın (79), cinayeti itiraf eden şüphelisi M.A. (15), tutuklandı.

Genç ilçesine bağlı Pınaraltı köyünde 26 Haziran'da, Teyfik Kaynar'ın ailesi, jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri Kaynar'ın gidebileceği yerleri kadavra köpeği ile aramaya başladı. Aramada Kaynar'a ait bahçede kadavra köpeğinin tepki vermesiyle kazı yapıldı ve bir süre sonra Kaynar'ın cesedine ulaşıldı. İlk incelemede Kaynar'ın sırtından silahla vurulduğu tespit edildi. Kaynar'ın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna götürüldü. Ekipler de ifadelerini almak üzere, aralarında aile üyelerinin de olduğu bazı kişileri karakola götürdü. Yapılan sorgularda, kaybolduğu gün Teyfik Kaynar'ın yanında daha önce Diyarbakır'dan köye geldiği belirtilen M.A'nın görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan M.A., çapraz sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti. M.A. ifadesinde, kendisine sürekli hakaret ettiği gerekçesiyle evden aldığı tüfekle Kaynar'ı sırtından birkaç defa ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Daha sonra Kaynar'ı kimseden yardım almadan, tek başına gömdüğünü, ardından da ablasının evinde duş aldığını, üzerini değiştirdiğini ve evden ayrıldığını belirtti. M.A. olayda kullandığı silahı da jandarmaya teslim etti. Teyfik Kaynar'ın cenazesi de, otopsi işlemlerinin ardından Pınaraltı köyünde toprağa verildi.

M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Bingöl'de 15 yaşındaki cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Bingöl'de 15 yaşındaki cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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