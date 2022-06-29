Son dakika... Bingöl'de 15 yaşındaki cinayet şüphelisi tutuklandı

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Pınaraltı köyünde kendisine ait bahçede sırtından vurulmuş halde toprağa gömülü bulunan Teyfik Kaynar'ın (79), cinayeti itiraf eden şüphelisi M.A. (15), tutuklandı.

Genç ilçesine bağlı Pınaraltı köyünde 26 Haziran'da, Teyfik Kaynar'ın ailesi, jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri Kaynar'ın gidebileceği yerleri kadavra köpeği ile aramaya başladı. Aramada Kaynar'a ait bahçede kadavra köpeğinin tepki vermesiyle kazı yapıldı ve bir süre sonra Kaynar'ın cesedine ulaşıldı. İlk incelemede Kaynar'ın sırtından silahla vurulduğu tespit edildi. Kaynar'ın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna götürüldü. Ekipler de ifadelerini almak üzere, aralarında aile üyelerinin de olduğu bazı kişileri karakola götürdü. Yapılan sorgularda, kaybolduğu gün Teyfik Kaynar'ın yanında daha önce Diyarbakır'dan köye geldiği belirtilen M.A'nın görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan M.A., çapraz sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti. M.A. ifadesinde, kendisine sürekli hakaret ettiği gerekçesiyle evden aldığı tüfekle Kaynar'ı sırtından birkaç defa ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Daha sonra Kaynar'ı kimseden yardım almadan, tek başına gömdüğünü, ardından da ablasının evinde duş aldığını, üzerini değiştirdiğini ve evden ayrıldığını belirtti. M.A. olayda kullandığı silahı da jandarmaya teslim etti. Teyfik Kaynar'ın cenazesi de, otopsi işlemlerinin ardından Pınaraltı köyünde toprağa verildi.

M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.