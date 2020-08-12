Son Dakika: Bingöl'de 41 yıl önce şehit edilen Belediye Başkanı Hikmet Tekin anıldı - Son Dakika

Bingöl'de 41 yıl önce terör saldırısında şehit olan eski Belediye Başkanı Hikmet Tekin, mezarı başında anıldı.

MHP İl Başkanı Nurettin Varol ve beraberindeki teşkilat mensupları, kentte 12 Ağustos 1979'da annesi ve kardeşiyle uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Tekin'in, merkeze bağlı Yenibaşlar köyünde bulunan mezarını ziyaret etti.

Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Varol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla anma etkinliği düzenlenmediğini söyledi.

Şehit başkanı rahmet ve minnetle andıklarını belirten Varol, "Ülkemizin bir varoluş yok oluş mücadelesi içinde olduğu zor yıllarda milli olan tarafta, ülkücü hareketin içinde yer almış, mücadelede hep ön safta rol üstlenmiş, önemli sorumluluklar almış değerli bir şahsiyettir. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Olay

Belediye Başkanı Tekin'in otomobili, 12 Ağustos 1979'da Bingöl'ün Genç ilçesi İçmeler mevkisinde teröristlerce pusuya düşürülmüştü. Tekin ile annesi ve kardeşinin şehit olduğu saldırıdan, yeğeni Selma yara almadan kurtulmuştu.

Hikmet Tekin kimdir?

Hikmet Tekin, 1950 yılında Bingöl'de doğdu, ilk ve ortaöğrenimini kentte tamamladı. Bingöl Lisesinden mezun olan Tekin, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi.

Bir süre Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) çalışan Tekin, KYK İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu Müdür Yardımcılığı ve Elazığ Öğrenci Yurdu Müdürlüğü yaptı. 11 Aralık 1977 Mahalli İdareler Seçimleri'ne MHP'den aday gösterilen Tekin, oyların yüzde 33'ünü alarak 27 yaşında Bingöl Belediye Başkanı seçildi.