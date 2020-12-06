Son dakika: Bingöl'de 8 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Bingöl'de 8 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
06.12.2020 10:11
Son dakika haberlerine göre BİNGÖL'de 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
BİNGÖL'de 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 'konutta veya eklentilerinde yağma' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin bulunduğu yer tespit edildi. JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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