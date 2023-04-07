Bingöl'de korkutan deprem! 4.5 büyüklüğünde sarsıldı - Son Dakika
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Bingöl'de korkutan deprem! 4.5 büyüklüğünde sarsıldı

07.04.2023 12:09

Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD'ın aktardığı verilere göre, yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Bingöl'de saat 11.29'da 4.5 şiddetinde bir sarsıntı gerçekleşti. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

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6 Şubat'taki depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Batman'da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak kabul edilmiştir. Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kabul edilmiştir" denildi.

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Son Dakika Güncel Bingöl'de korkutan deprem! 4.5 büyüklüğünde sarsıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de korkutan deprem! 4.5 büyüklüğünde sarsıldı - Son Dakika
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