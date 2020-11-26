Son dakika! Bingöl'de jandarmanın takibe aldığı araçta sahte para ve esrar bulundu - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarmanın takibi sonucu durdurulan araçta 3 kilogram esrar ile 2 bin lira değerinde sahte banknot ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüphelilerin bulunduğu aracın yeri tespit edildi.

Genç ilçesi kırsalında jandarmanın "dur" ihtarına uymayan araçtakiler, 15 kilometre süren takip sonucu durduruldu.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ve araçta 3 kilogram toz esrar ile 2 bin lira değerinde sahte para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.