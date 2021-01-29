Son Dakika | Bingöl'de kayakseverlerin huzur ve güvenliği JAK timlerine emanet - Son Dakika

Son Dakika | Bingöl'de kayakseverlerin huzur ve güvenliği JAK timlerine emanet

29.01.2021 11:07
Son Dakika | Bingöl'de kayakseverlerin huzur ve güvenliği JAK timlerine emanet, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, olası yaralanma, mahsur kalma, çığ veya kaybolma gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşuyor.

AYDIN ARIK - Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, olası yaralanma, mahsur kalma, çığ veya kaybolma gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşuyor.

Yılın 6 ayı kar eksilmeyen 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde devlet yatırımı olarak inşa edilen Hesarek Kayak Merkezi, profesyonel ve amatör kayakçılara pistleri, teleski, telesiyej ve baby lift mekanik sistemleriyle keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Kayak sporu tutkunlarına kış aylarında tatil keyfi yaşatan merkez, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle hizmet veriyor.

JAK timi hazır bekliyor

Merkezde bu yıl kayakseverler için Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığına bağlı 6 kişilik JAK timi görev yapıyor.

Deprem, çığ, sel, su baskını ve toprak kayması gibi afet ve kazalarda arama kurtarma faaliyeti yürüten, alanında uzman JAK ekipleri kayak merkezinde kaza, kaybolma, mahsur kalma gibi olası olaylarda yardıma koşmak için hazır bekliyor.

1600 metre uzunlukta pist ve 70 yatak kapasiteli otelin bulunduğu merkezde kar motoru ve kayakla sürekli devriye gezen JAK timi, merkezin hizmet saatleri içerisinde görev yapıyor.

Arama ve kurtarma konusunda her türlü ekipmana sahip olan, olumsuzluklara anında müdahale eden tim, yaralananları ilk müdahaleyi yaparak kayak merkezine taşıyor.

Yaralılar daha sonra sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye ulaştırılıyor.

"İşini layıkıyla yapan iyi bir ekip"

Ailesiyle Hesarek'e kayak yapmaya gelen Hasan Çalana, AA muhabirine, JAK timinin tesiste görev yapmasının son derece gerekli olduğunu söyledi.

Çalana, olumsuz bir durumda timin anında müdahale ettiğini dile getirerek, "İşini layıkıyla yapan iyi bir ekip. Kayak yaparken acemi olanlar düşebiliyor. Düştüğünde sakatlanıyor, inemiyor. O anda JAK timi hastayı alarak buraya taşıyor ve ambulansa teslim ederek, tedavi için hastaneye gönderiyor. Her yönden faydası var. JAK timinin burada olması bizim için avantaj. İstenmeyen olaylarda anında müdahale edebilen bir ekip." diye konuştu.

Fatma Günana da kayak merkezinin çok güzel olduğunu, merkezde güvenliğin had safhada tutulduğunu belirtti.

Merkezde görev yapan JAK timinin olumsuz durumlara anında müdahale ettiğine dikkati çeken Günana, "Buraya geldiğimizde ani bir olay yaşandı, iki dakika içerisinde müdahale edildi ve yaralı buradaki ambulans ekiplerine teslim edildi. Buraya kayak yapmak için sürekli geliyoruz. Güvenlik önlemleri had safhada. En küçük bir problemde müdahale ediliyor. Herkesi buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Jandarma Arama Kurtarma, Doğu Anadolu Bölgesi, Kayak Merkezi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bingöl'de kayakseverlerin huzur ve güvenliği JAK timlerine emanet - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına Acun Ilıcalı'dan Süper Lig açıklaması: Exxen'de yayınlamak için planımız yok Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 437,6 liradan işlem görüyor Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı "Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı
Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım         
11:01
Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor         
10:59
Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı         
10:04
Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül         
09:51
Gören dönüp bir daha bakıyor! Yüksekovalı Hira'nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir'le gerçekleşti Gören dönüp bir daha bakıyor! Yüksekovalı Hira'nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir'le gerçekleşti         
08:58
Kanseri atlattıktan sonra yaşadığı mide problemleri nedeniyle 4 yıldır uyuyamayan vatandaş, 4 saatlik ameliyat ile sağlığına kavuştu Kanseri atlattıktan sonra yaşadığı mide problemleri nedeniyle 4 yıldır uyuyamayan vatandaş, 4 saatlik ameliyat ile sağlığına kavuştu         
08:15
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok         
00:35
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 11:29:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Bingöl'de kayakseverlerin huzur ve güvenliği JAK timlerine emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei