AYDIN ARIK - Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, olası yaralanma, mahsur kalma, çığ veya kaybolma gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşuyor.

Yılın 6 ayı kar eksilmeyen 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde devlet yatırımı olarak inşa edilen Hesarek Kayak Merkezi, profesyonel ve amatör kayakçılara pistleri, teleski, telesiyej ve baby lift mekanik sistemleriyle keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Kayak sporu tutkunlarına kış aylarında tatil keyfi yaşatan merkez, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle hizmet veriyor.

JAK timi hazır bekliyor

Merkezde bu yıl kayakseverler için Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığına bağlı 6 kişilik JAK timi görev yapıyor.

Deprem, çığ, sel, su baskını ve toprak kayması gibi afet ve kazalarda arama kurtarma faaliyeti yürüten, alanında uzman JAK ekipleri kayak merkezinde kaza, kaybolma, mahsur kalma gibi olası olaylarda yardıma koşmak için hazır bekliyor.

1600 metre uzunlukta pist ve 70 yatak kapasiteli otelin bulunduğu merkezde kar motoru ve kayakla sürekli devriye gezen JAK timi, merkezin hizmet saatleri içerisinde görev yapıyor.

Arama ve kurtarma konusunda her türlü ekipmana sahip olan, olumsuzluklara anında müdahale eden tim, yaralananları ilk müdahaleyi yaparak kayak merkezine taşıyor.

Yaralılar daha sonra sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye ulaştırılıyor.

"İşini layıkıyla yapan iyi bir ekip"

Ailesiyle Hesarek'e kayak yapmaya gelen Hasan Çalana, AA muhabirine, JAK timinin tesiste görev yapmasının son derece gerekli olduğunu söyledi.

Çalana, olumsuz bir durumda timin anında müdahale ettiğini dile getirerek, "İşini layıkıyla yapan iyi bir ekip. Kayak yaparken acemi olanlar düşebiliyor. Düştüğünde sakatlanıyor, inemiyor. O anda JAK timi hastayı alarak buraya taşıyor ve ambulansa teslim ederek, tedavi için hastaneye gönderiyor. Her yönden faydası var. JAK timinin burada olması bizim için avantaj. İstenmeyen olaylarda anında müdahale edebilen bir ekip." diye konuştu.

Fatma Günana da kayak merkezinin çok güzel olduğunu, merkezde güvenliğin had safhada tutulduğunu belirtti.

Merkezde görev yapan JAK timinin olumsuz durumlara anında müdahale ettiğine dikkati çeken Günana, "Buraya geldiğimizde ani bir olay yaşandı, iki dakika içerisinde müdahale edildi ve yaralı buradaki ambulans ekiplerine teslim edildi. Buraya kayak yapmak için sürekli geliyoruz. Güvenlik önlemleri had safhada. En küçük bir problemde müdahale ediliyor. Herkesi buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.