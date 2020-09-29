Son dakika! Bingöl'de otomobilde 8 kilo esrar ele geçirildi: 6 gözaltı - Son Dakika

BİNGÖL'de yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 8 kilo esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok