Son dakika! Bingöl'de otomobilde 8 kilo esrar ele geçirildi: 6 gözaltı - Son Dakika

BİNGÖL'de yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 8 kilo esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 6 kişi gözaltına alındı.
Bingöl merkeze bağlı Yolçatı köyündeki yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada otomobilin koltuğunun altına gizlenmiş vaziyette 6 poşet halinde 8 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 20:33 - Kaynak: DHA
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