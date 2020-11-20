Son dakika! Bingöl'de sağlık çalışanı, koronavirüse yenildi - Son Dakika

Son dakika! Bingöl'de sağlık çalışanı, koronavirüse yenildi
20.11.2020 09:53
Edinilen son dakika haberine göre BİNGÖL'de Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Medeni Güler (52), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
BİNGÖL'de Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Medeni Güler (52), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Medeni Güler'in koronavirüs tedavisi gördüğü
Bingöl Devlet Hastanesi
'nde yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, "Merhum Medeni Güler'e ve görevi gereği hayatını kaybeden tüm sağlık personellerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı, Covid-19 nedeniyle tedavi görmekte olan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
- Bingöl
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