Terör nedeniyle yıllarca tarım faaliyetlerinin durduğu Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi, Yaydere, Sarıbudak ve Bahçebaşı köylerindeki 2 bin 500 dekar alanda, tesis edilen huzur ortamında devlet desteğiyle üzüm üretiliyor.

Güvenlik güçlerinin bölgede gerçekleştirdiği operasyonlarla huzura kavuşan bölgede, geçmişte terör nedeniyle atıl kalan verimli arazilerde yeniden tarımsal üretim yapılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda daha verimli üretim için Erzincan'da eğitim verilen üreticilere 100 dekar alanda telli terbiye sistemi kurulumu için destek de sunuldu.

Bu destekler ve huzur ortamı neticesinde bölgede 2 bin 500 dekarda üzüm üreticiliği yapılması sağlandı.

Devlet desteğiyle üzüm üretimi yapanlar arasında geçmişte güvenlik gerekçesiyle terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen aileler de var.

Bölgenin önemli gelir kaynağı haline gelen, sofralık "hönüsü", şıralık da "kabarcık" çeşidi üretilen üzümlerden şıra, pestil, pekmez gibi ürünler de elde ediliyor.

"Hibe desteklemelerimizle yanlarında olmaya çalışıyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla kırsal alanlarda çiftçilerin gelir kaynaklarını artırmak amacıyla çeşitli projeler uyguladıklarını söyledi.

Bölgede yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda üzüm bağlarının olduğunu dile getiren Bahadır, bu alanda üzüm bağlarının rehabilitasyonu kapsamında geçen yıl telli terbiye sistemiyle üzüm yetiştiriciliği projesini uyguladıklarını belirtti.

Bahadır, "Toplam 100 dekar alanda bir uygulama yapıldı ve burada 23 çiftçimize de hibeli bir şekilde bu sistem dağıtılmış oldu. Telli terbiye sistemiyle hem daha az iş gücü hem de daha az masrafla verimi artırmayı hedefliyoruz. Hasat, budama, hasatlıklarla mücadele noktasında bu sistemle daha kola bir şekilde uygulamalar yapılabiliyor. Serpene sistemiyle geçtiğimiz yıllarda dönüme 300 kilogram verim elde edilirken, telli terbiye sistemiyle üretimimiz 1 tona çıkmış durumda." diye konuştu.

İlerleyen süreçte çiftçileri desteklemek amacıyla yeni projeler de uygulayacaklarını dile getiren Bahadır, üzümden şıra, pestil gibi ürünler de elde edildiğini aktardı.

Bahadır, "Servi bölgesi özellikle terörün bitmesi ve pandeminin ortaya çıkmasıyla köylere geri dönüşün hızlı olduğu bir bölge haline geldi. Bizler de burada çiftçilerimize tarım ve hayvancılık adına neler yapılabilir noktasında rehberlik etmeye çalışıyoruz. Hibe desteklemelerimizle yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bingöl Valimiz Kadir Ekinci'ye de verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

"Biz nasıl çocuklarımıza bakıyorsak devlet de bize öyle bakıyor"

Servi köyünde yaşayan Mehmet Baysal da yıllar önce ayrıldığı köyüne dönerek başladığı üzüm üretimini sürdürüyor.

Baysal, "30 yıl önce köyümden ayrılıp Mersin'e gittim. Köyüme döndüm ve yaklaşık 2 yıldır üzüm üretimine başladım. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün desteğiyle yıllık 1 tonun üzerinde verim elde ediyorum." ifadelerini kullandı.

Abdullah Uzun da 15 dönüm alanda üretim yaptığını anlatarak, hibe desteği ve aldıkları eğitimle daha fazla verim aldıklarını belirtti.

Üzümden elde ettikleri ürünleri Bingöl'de satma fırsatı bulduklarını dile getiren Uzun, "Daha önce 300 kilogram ürün alırken şimdi 1 tondan fazla ürün elde ediyoruz. Biz nasıl çocuklarımıza bakıyorsak devlet de bize öyle bakıyor." dedi.