Son dakika... Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, çalılık alandaki sığınağa gizlenen mühimmat ele geçirildi.

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen istihbari çalışmalarda, Yayladere ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan arazi aramasında, çalılık alanda tespit edilen sığınağa gizlenen patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Patlayıcı ile mühimmat, olay yerinde kontrollü imha edildi.