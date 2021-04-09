Son dakika: Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL

Kaza, merkez Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DK 8713 plakalı otomobil ile Mehmet Aykanat'ın kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Aykanat (55) olay yerinde hayatını kaybetti.Aykanat'ın cansız bedeni olay yerinde polisin incelemesi sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Bingöl 'de otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

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