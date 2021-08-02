Son dakika... Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Muş Karayolu Temel Yapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ticari taksi ile 21 FH 208 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL