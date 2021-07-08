Son dakika! Bingöl'de traktörün altında kalan çocuk öldü - Son Dakika

Helin Ö'nün cenazesi, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.

Traktörün altında kalan Helin Ö. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen Helin Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Helin Ö. (14), Ilıpınar köyündeki tarlalarında babası F.Ö. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen biçerdöver traktörden seyir halindeyken atladı.

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