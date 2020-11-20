Son dakika! Bingöl'de yerel gazeteler birleşme kararı aldı - Son Dakika

Son dakika! Bingöl'de yerel gazeteler birleşme kararı aldı

20.11.2020 16:47
Son dakika! Bingöl'de yerel gazeteler birleşme kararı aldı, System.String[]

Son dakika haberleri: Bingöl'de 9 yerel gazete birleşme kararı aldı.

Bingöl'de 9 yerel gazete birleşme kararı aldı.

Kentte günlük yayın yapan 9 gazete, birleşme kararı aldı. Karar doğrultusunda günlük yayın yapan 9 gazetenin artık Çapakçur, Kent Haber ve Sürmanşet Gazeteleri adıyla çıkmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmud Arda'da birleşme ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Her geçen gün artan mali yükümlülükler karşısında gazetelerin yaşadığı sıkıntıların aşılamaz düzeye ulaştığına değinen Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmud Arda, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar herkesin malumudur. Gerek serbest piyasada çarkların dönmeyişinin olumsuz yansımaları gerekse resmi ilanlardaki düşüş, yerel basını da önemli ölçüde zora soktu. Giderlerin gelir kalemlerinden fazla olması üzerine yapılan istişarede, gazetelerin birleştirilmesi kararı çıkmıştır. Hem maliyetlerin düşürülmesi, hem de içerik kalitesinin arttırılması amacıyla alınan bu kararla birlikte artık 3 gazete olarak yayın hayatına devam edilecektir"dedi.

"Abone ve reklam ile destek olunmalı"

Yerel basının güçlü bir ses olarak hizmetlerini sürdürmesi için kamuoyuna "yerel basını sahiplenin" çağrısında bulunan Arda, "Gazetelere abone olunması ve özellikle iş dünyasının reklamlarla destekte bulunması, hiç şüphesiz yerel basının daha güçlü bir ses olmasına katkıda bulunacaktır. Mali zorluklarını aşmış, güçlü bir ekip kurmuş basın kuruluşlarının kamuoyunca desteklenmesi, ilimize daha güzel hizmetlerin kazandırılmasının yanı sıra sıkıntıların erken çözümü için büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda şehrin tüm dinamiklerinin yerel basını desteklemesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Basın ilan kurumu gücümüze güç katacaktır"

Geçtiğimi ay itibariyle Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak Bingöl'de şubesi açılan Basın İlan Kurumu'nun (BİK) yerel basına önemli bir güç katacağını düşündüklerini ifade eden Arda," Artık hiç bir kamu kurum ya da kuruluşu resmi ilan ve reklamını yayınlamamazlık edemeyecek. Bu anlamda Basın İlan Kurumu'nun ciddi bir kazanım olacağı inancını taşımaktayız. Ayrıca kurumun varlığı, yerel basının daha tertipli ve düzenli bir yayıncılık esasını benimsemesine de vesile olacaktır. Bu anlamda Bİ Genel Müdürü Rıdvan Duran ve Diyarbakır Bölge Müdürü Osman Başeğmez'a ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz"diyerek sözlerini tamamladı. - BİNGÖL

Son dakika! Bingöl'de yerel gazeteler birleşme kararı aldı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bingöl'de yerel gazeteler birleşme kararı aldı - Son Dakika


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