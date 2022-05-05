Son dakika! Bingöl'deki şehit aileleri ve gazi derneklerinden HDP'ye tepki - Son Dakika
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Son dakika! Bingöl'deki şehit aileleri ve gazi derneklerinden HDP'ye tepki

05.05.2022 19:52
Son dakika! Bingöl'deki şehit aileleri ve gazi derneklerinden HDP'ye tepki

Son dakika gelişmesine göre BİNGÖL'deki şehit aileleri ve gazi dernekleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Ankara'da HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakması sırasında yaşanan gerginlik ile ilgili açıklama yaptı.

BİNGÖL'deki şehit aileleri ve gazi dernekleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Ankara'da HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakması sırasında yaşanan gerginlik ile ilgili açıklama yaptı. Dernekler adına konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "O babaların çocuklarını dağa sizler götürdünüz. Siz o ailelerin çocuklarının üzerinden siyaset yapıyorsunuz. O çocukları siz terörist yaptınız, o çocukların eline siz silah verdiniz, o çocukları teröristlere siz sattınız. Kalkıp bu ailelere provokatör demekle neyin peşindesiniz?" dedi.

Çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirterek Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Celil Begdaş, Süleyman Aydın ve Nihat Aydın, Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde protestoda bulundu. Ellerinde çocuklarının fotoğrafları da bulunan 3 baba, 'Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz' yazılı siyah çelenkle HDP binası önüne geldi. Bu sırada dışarıya çıkan HDP milletvekili Ayşe Acar Başaran ve partililer, tepki gösterdi. Partililer, siyah çelengi alıp, atmak isteyince polis ile HDP'liler arasında arbede yaşandı. Bu sırada aileler, "Evlatlarımızı geri verin" sloganı attı.

Bingöl'de bulunan şehit aileleri ve gazi dernekleri, HDP'lilere tepki göstererek basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri Derneği Başkanı Vahap Baysal, Bingöl Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyon Başkan Yardımcısı Yılmaz Bolluk ve Milli Beka Hareketi Sosyal Medya Genel Başkanı Erkan İşeri katıldı.'PROVOKATÖR ARIYORSANIZ AYNAYA BAKIN'Dernekler adına konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, tepkilerini şöyle dile getirdi: "O babaların çocuklarını dağa sizler götürdünüz. O çocuklar, parti binalarınızdan o dönem başında bulunduğunuz belediyelerin odalarında ikna edilmek suretiyle dağa götürüldüler. Siz o ailelerin çocuklarının üzerinden siyaset yapıyorsunuz. O çocukları siz terörist yaptınız, o çocukların eline siz silah verdiniz, o çocukları teröristlere siz sattınız. Kalkıp bu ailelere provokatör demekle neyin peşindesiniz? Provokatör arıyorsanız gidin aynaya bakın kendinizi göreceksiniz. Biz buradan TBMM başkanımızı ve TBMM'de vatanını, bayrağını seven şerefli ve onurlu saygın milletvekillerimizi göreve çağırıyoruz. Biz yüce Meclis'imizde, Gazi Meclis'imizde kravatlı teröristlerin bulunmasını istemiyoruz. Bu demokrasi değildir. Biz şehit aileleri ve gazileri olarak TBMM Başkanı'mızdan, bunların derhal Meclis'ten uzaklaştırılmasını istiyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanındayız. Çünkü bakanımız bunların destekledikleri teröristlerin kökünü kazıdı, kazmaktadır. Bunların en büyük para kaynağı olan uyuşturucu tacirlerine son yüzyılın en büyük darbesini vurdu." diye konuştu.


Son dakika! Bingöl'deki şehit aileleri ve gazi derneklerinden HDP'ye tepki
Son dakika! Bingöl'deki şehit aileleri ve gazi derneklerinden HDP'ye tepki
Son dakika! Bingöl'deki şehit aileleri ve gazi derneklerinden HDP'ye tepki
Son dakika! Bingöl'deki şehit aileleri ve gazi derneklerinden HDP'ye tepki
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Halkların Demokratik Partisi, Bingöl, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bingöl'deki şehit aileleri ve gazi derneklerinden HDP'ye tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Bingöl'deki şehit aileleri ve gazi derneklerinden HDP'ye tepki - Son Dakika
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