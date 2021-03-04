Son dakika... Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (8) - Son Dakika

Selçuk Bayraktar, şehit Korgeneral Erbaş'la ilgili hiç bilinmeyen SİHA gerçeğini anlattı

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, "Şehit sayımız 10'a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.-8-