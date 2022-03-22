Son dakika haberi! Bingöl Valisi Ekinci'den patlama açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bingöl Valisi Ekinci'den patlama açıklaması

22.03.2022 15:32

Son dakika haberleri... Bingöl Valisi Ekinci'den patlama açıklaması Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 2 polisin şehit olduğunu belirterek ailelerine baş sağlığı diledi.

Bingöl Valisi Ekinci'den patlama açıklaması

BİNGÖL - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 2 polisin şehit olduğunu belirterek ailelerine baş sağlığı diledi.

Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında anti tank mühimmatının sevki sırasında patlama meydana gelmiş, olayda 2 özel harekat polisi ağır yaralanmıştı. Patlamada ağır yaralanan Necati Aygün ile Birol İli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olayın hemen ardından Bingöl Devlet Hastanesine gelen Vali Kadir Ekinci, bugün kendileri için üzücü bir gün olduğunu söyledi. Vali Ekinci, "Ne yazık ki bugün bizim için üzücü bir gün. Bugün saat 13.30 sularında Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzde anti tank mühimmatının eğitiminin verilmesi üzerine, sevki esnasında ne yazık ki bir patlama meydana geldi. Bu patlamada 2 kardeşimiz hakkın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Değerli ailelerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Son dakika haberi! Bingöl Valisi Ekinci'den patlama açıklaması
Son dakika haberi! Bingöl Valisi Ekinci'den patlama açıklaması
Son dakika haberi! Bingöl Valisi Ekinci'den patlama açıklaması

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Son dakika haber | Aydınlı özel harekat polisi Bingöl'deki patlamada şehit oldu Son dakika haber | Aydınlı özel harekat polisi Bingöl'deki patlamada şehit oldu Bingöl'deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit Bingöl'deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Bingöl Valisi Ekinci'den patlama açıklaması - Son Dakika


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