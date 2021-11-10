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Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor - Son Dakika

Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor

10.11.2021 21:03
Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, 3. doz aşıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Koca, "BioNTech aşısı yaptıran ve üzerinden 6 ay geçen 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız yarından itibaren 3. doz aşılarını istedikleri aşı türünden olabilecek." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor - Son Dakika
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