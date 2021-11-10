Son Dakika › Güncel › Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi

Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz