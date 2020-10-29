Son dakika! Bir ay önce boşandığı eşini tabancayla öldürdü (2) - Son Dakika

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

Çankırı'da yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Gülay Açıkgöz'ü (40) tabancayla öldürüp, memleketi Adana'ya döndükten sonra teslim olan Mesut Açıkgöz, Çankırı Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Açıkgöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çankırı Cezaevi'ne gönderildi.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI,