Son dakika... Bir ayda 11 Milyon lira ceza kesildi - Son Dakika

Son dakika... Bir ayda 11 Milyon lira ceza kesildi

04.11.2020 10:26
Son dakika... Bir ayda 11 Milyon lira ceza kesildi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Trafik Ekipleri Ekim ayı içerisinde denetimleri sıklaştırdı.

Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Trafik Ekipleri Ekim ayı içerisinde denetimleri sıklaştırdı. 23 bine yakın araca denetimler kapsamında 11 Milyon Türk Lirası para cezası kesildi.

Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2020 yılı Ekim ayı içerisinde toplam 136 Bin 053 araç kontrolden geçti. Bu araçlardan hatalı bulunan 22 Bin 986 araca 11 Milyon 319 Bin 891 Türk Lirası para cezası uygulandı.

Aydın'da Ekim ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu hatalı bulunan 241 sürücü trafikten men edildi. Açıklanan rakamlarda trafikten çekilen araç sayısı Bin 503 olurken, 563 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Ekim Ayında 582 Kaza Gerçekleşti

Alınan trafik önlemlerine rağmen kaza sayıları korkutucu rakamlarda. Aydın'da 2020 Ekim ayı içerisinde trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklı toplam 285 maddi hasarlı, 293 yaralamalı ve 4 ölümlü olmak üzere toplam 582 trafik kazası meydana geldi.

Gerçekleşen kazalarda toplam 434 vatandaş yaralandı. 4 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetti. - AYDIN

Son dakika... Bir ayda 11 Milyon lira ceza kesildi
Son dakika... Bir ayda 11 Milyon lira ceza kesildi

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Aydın, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bir ayda 11 Milyon lira ceza kesildi - Son Dakika


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