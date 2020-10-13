6 aylık Suriyeli bebeğin kahreden ölümü - Son Dakika

6 aylık Suriyeli bebeğin kahreden ölümü

13.10.2020 00:57
6 aylık Suriyeli bebeğin kahreden ölümü, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde konteynerde yaşayan Suriyeli anne ve baba seraya çalışmaya gittiği sırada evlerinde yangın çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde konteynerde yaşayan Suriyeli anne ve baba seraya çalışmaya gittiği sırada evlerinde yangın çıktı. Konteynerde yalnız kalan 6 aylık bebek çıkan yangında hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedenini ise alevlerin arasından babası çıkardı.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Kozağacı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde 6 aylık kız bebeklerini evde bırakan Suriye uyruklu anne ve baba, seraya çalışmaya gitti. Evde kimsenin olmadığı sırada konteynerde henüz bilinemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Çevredekilerin çığlıklarını ve dumanları gören Suriyeli aile ise koşarak eve geldi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, baba ise küçük bebeğini alevlerin arasından çıkarmak için içeriye girdi. Babanın çıkardığı bebeğe de sağlık ekipleri müdahale etti. 6 aylık bebeğin, yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bebeğin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Polis ekipleri, elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlattı.

"Ateş seslerine uyandım"

Ailenin komşusu Eşref Çakal, sabah saatlerinde uyuduğu sırada ateş seslerine uyandığını belirterek, "Konteyner alev alıyordu. Çocuğun annesi babası camda çalışıyormuş. 'Yangın çıkmış' diye bağırdığımızda direkt elektriği kesmeye gittim. Annesi, babası geldi direkt müdahale ettik. Dinamosunu çalıştırıp, kendimiz söndürmeye çalıştık. İçerde çocuğun biri olduğunu öğrendik. Alevi söndürdükten sonra babası çocuğu alev yerinden çıkardı. Ondan sonra polis itfaiye geldi" diye konuştu. - ANTALYA

Suriyeli, Yangın, Anne, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 aylık Suriyeli bebeğin kahreden ölümü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Karabağ'da ateşkesi ihlal edip sivilleri katleden Paşinyan'dan küstah sözler: Türkiye olmasaydı savaş başlamazdı Ünlü şarkıcı Ferman Toprak'ın eşine şiddet uyguladığı iddia edildi Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, pompalı tüfekle önüne gelene ateş etti: 4 ölü, 3 yaralı Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti
İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ayrılınca ana haber bülteni için ilk kendisine teklif yapıldığını söyledi İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ayrılınca ana haber bülteni için ilk kendisine teklif yapıldığını söyledi         
00:46
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi         
22:40
Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu         
22:36
Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi         
20:23
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf         
19:40
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur         
15:54
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 02:01:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 6 aylık Suriyeli bebeğin kahreden ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei